عمان 13 أيلول (بترا) هبة العسعس- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الوطني حول "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن".

وقالت نمروقة في كلمة لها خلال الملتقى الذي نظمه مركز الحياة راصد، إن الإرادة السياسية الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ويسنده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تولي ملف حقوق الإنسان، جل الاهتمام في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انسجاماً مع المبدأ الثابت والراسخ للدولة الأردنية "الإنسان أغلى ما نملك".

وأضافت أنه تطبيق لهذا المبدأ الراسخ، أطلق جلالة الملك مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والذي انتقلت فيه الدولة من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الجاد والفعلي، الذي لا شك أنه سيسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن من جميع جوانبها.

وعرضت نمروقة، لإنجازات الحكومة في هذا الصدد، من تشريعات وخطوات مهمة أبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بالإضافة إلى إنجاز قانون حقوق الطفل، والتعديل على تشريعات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، كقانوني العمل والضمان الاجتماعي وغيرهما، والسير في إجراءات تحسين الخدمات وتطويرها وأتمتتها.

وأشارت إلى التوجيهات الملكية بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة بشكل سريع والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة، من خلال لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية.

وأكدت نمروقة أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للفئات المستهدفة، كما أنها أقرّت كذلك الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، وغيرها من الاستراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات.

وقالت إن الحكومة وجهت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بإجراء سلسلة لقاءات ومشاورات مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المنظمات المحلية والدولية، والإعلاميين، وأصحاب المصلحة، حول آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع (UPR) 2024، وجرى عقد لقاءات في مختلف أقاليم المملكة مع هؤلاء الشركاء، والاستماع إلى مختلف الآراء في هذا الصدد.

وأوضحت نمروقة إنه إيمان من الحكومة بأهمية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فإن التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لعام 2018، والبالغ عددها 149 توصية، تحظى بمتابعة مستمرة، سواء من خلال إصدار التعاميم والبلاغات، ومتابعة إنفاذها، وتمكين العاملين وبناء قدراتهم لتطبيقها، ومراجعة التشريعات ومواءمتها مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت نمروقة أن السلطة التشريعية شريك رئيس في ملف حقوق الإنسان، ومتابعة حالته، من خلال دورها التشريعي والرقابي، وكذلك دور الإعلام ومؤسساته، الذي يسعى دوماً إلى تطوير الأدوات الإعلامية والممارسات؛لتكون رافداً مهماً في تعزيز سيادة القانون والديمقراطية.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن حالة حقوق الإنسان بالأردن أصبحت متعددة المسؤوليات، وبحاجة لمراجعة شاملة لتكون منسجمة مع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي تقوده الدولة الأردنية بكافة أركانها، مثمنا التعاون مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الأمة بشقيه والإعلام، والجهات المعنية كافة، تعزيزا لمبدأ التشاركية بين الأطراف لتطوير حالة حقوق الإنسان في الأردن وتوسيع هامش حقوق الإنسان.

وبين بني عامر أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان، وأن الجميع فيه يحظون باحترام الحقوق والحريات، لافتا إلى أن ذلك لا يمنع المزيد من التطوير والتنفيذ وفق متطلبات الواقع.

وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، بسام الفايز من جهته، إننا بحاجة لتكاتف الجهود من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع حالة حقوق الإنسان وتعمل على تطويرها من خلال التشريعات والقوانين.

وبين الفايز، أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي بالتنسيق مع الحكومة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع الوطني والمؤسسات الوطنية بشكل مستمر.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في مجلس الأعيان، بسام التلهوني، إن الأردن بذل جهودا كبيرة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وأن جزءا كبيرا من التوصيات حسب الاستعراض السابق نُفذت أو قيد التنفيذ، وبعضها لم ينفذ إما لنقص التشريعات اللازمة أو لعدم توفر المخصصات المطلوبة.

وأكد التلهوني، ان الدولة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل كافة، بما يتواءم مع الدين والأعراف، حيث قامت الدولة بإضفاء التعديلات التشريعية، بدءا من الدستور وانتهاء بالأنظمة والتعليمات، وبما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزم بها الأردن.

وتناولت الجلسة الأولى في الملتقى، دور الإعلام الرسمي وغير الرسمي في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، تحدث فيها كل من أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ومدير هيئة الإعلام بشير المومني، والنائب السابق رلى الحروب، والإعلامي حسام الغرايبة، والإعلامية نيفين عبد الهادي.

وتناولت الجلسة الثانية دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في تقرير الاستعراض الدوري الشامل، تحدث فيها كل من رئيسة أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، والعين آسيا ياغي، ونائب نقيب المحاميين وليد العدوان، والمستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين.

--(بترا)





ه ع/ن ح/ف ق





13/09/2023 16:57:09