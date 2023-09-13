إدارية النواب توصي بتصويب الوضع الإداري لشركة مياه اليرموك

عمان 13 أيلول -(بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة أوصت إدارة شركة مياه اليرموك، بضرورة تصويب وضعها الإداري.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام "مياه اليرموك" المهندس نبيل الزعبي، وعدد من المعنيين في الشركة، أن اللجنة خرجت بعدة توصيات للنهوض بالشركة وتصويب المخالفات الموجودة، بعد أن عقدت سلسلة اجتماعات للاطلاع على الواقع الإداري بالشركة.

وأوضح الشديفات، أن أبرز التوصيات، إقرار هيكل تنظيمي، ونظام تنظيم مالي واضح قبل مطلع العام المقبل، يتضمن وصف الوظائف والمهام والقطاعات، لتحديد المعيقات والإيجابيات، فضلًا عن عدم حصول تداخل في المهام والصلاحيات بين المديريات، وتعيين رئيس قسم تدقيق مالي وإداري مطابق لشروط الخدمة المدنية والرقابة الداخلية من حيث المؤهلات، ومن ضمن كوادر الشركة، وتشكيل لجنة من إدارة الشركة وهيئة المديرين ووزارة المياه والري وديوان المحاسبة تكون مهمتها الاطلاع على أي عقد شراء خدمات لأي موظف، شريطة أن تكون العقود سنوية محددة الأجر، وفق الأنظمة والتعليمات، وأن لا يتجاوز تجديد هذه العقود أكثر من ثلاثة أعوام.

ومن التوصيات أيضًا، وقف صرف الفواتير المالية المتعلقة بعمال المياومة مهما كانت قيمتها، إلا من خلال موافقة ومراقبة الرقابة الداخلية بتحديد نقاط الموقع وتصوير منطقة العمل، وأن لا يتم تكرار أسماء نفس العمال، مع إرفاق اسم كل عامل وإثباته لكل مطالبة ومالية، وتزويد اللجنة بنموذج واضح لعقد الشركة لهذه الغاية.

وأكد الشديفات، ضرورة أن لا تصرف فواتير للمحلات والمواد التي تحتاجها الشركة إلا من خلال فاتورة ضريبية وسجل تجاري ساري المفعول، وضبط الكفالات ووقف كل عطاءات التلزيم والتدقيق على الكفالات الحالية والسابقة، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة عمل الآبار المستأجرة مع العمل على تدوير هذه اللجان كل ثلاثة أشهر، ومطابقة أرقام القراءات كل شهر مع كميات المياه المزودة للشبكة، وعمل نموذج اتفاقية آبار موحدة، وتوحيد التعرفة والضبط مع شركات الكهرباء المزودة لدفع فواتير الكهرباء كأولوية من قيمة المياه لضمان استمرارية عمل الآبار، وتوحيد مواعيد صرف المطالبات المالية للآبار الخاصة بنسبة ثابته للجميع، على أن يكون الصرف كل ثلاثة أشهر على مدار العام.

وأشار إلى ضرورة تشكيل فريق هندسي متخصص وزيادة عدد الكوادر الهندسية والوظائف الفنية، على حساب مشاريع مجالس المحافظات، وتحديد قوائم المقاولين وتصنيفهم حسب التزامهم وكفاءة عملهم، وضبط أسعار الوصل والتمديد للمواطنين بفئات محددة وواضحة.

كما أوصت "إدارية النواب"، بضرورة تزويدها بعقود العمل والتوظيف وشراء الخدمات، وقيمة كل عقد تم توقيعه منذ بداية العام 2022، وتقرير مفصل عن قيمة الغرامات المالية المترتبة على الشركة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد الشديفات أهمية متابعة وتنفيذ تلك التوصيات قبل مطلع العام الحالي.

من جهتهم، طالب النواب، نمر السليحات، ومحمد العكور، ومحمد جرادات، وحابس الشبيب، وآمال الشقران، وعودة النوايشة، ورائد رباع، وهادية السرحان، وموسى هنطش، ومحمد بني ياسين، وعلي الطراونة، وعائشة الحسنات، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة ساعات ضخ المياه لهم، خصوصًا في فصل الصيف.

بدوره، قال الزعبي إن الشركة ستتابع جميع التوصيات، وتزويد "الإدارية النيابية" بالنتائج خطيًا.

--(بترا)

م خ/ ف م/رق

13/09/2023 16:55:57