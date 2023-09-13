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الروابدة: المجتمع الأردني يمثل أنموذجاً متميزاً بالوحدة الوطنية

9/13/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- أكد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الأردني يمثل أنموذجاً متميزاً بالوحدة الوطنية، وهي احدى المقومات الأساسية لقوة الوطن ومنعته.
وأشار إلى الدور المميز الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية منذ نشأتها والكفاءة والانضباطية والالتزام بدورها الشرعي المرسوم دستورياً وقانونياً في حماية أمن الوطن والمواطن، حيث أصبحت تمثل القوة الوطنية وهيبتها والرصيد الدائم للكرامة الوطنية والاعتزاز الوطني.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 21، وبرنامج استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7 بعنوان "البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن"، أن البيئة السياسية والاجتماعية تقوم في الأردن على عدة عناصر في مقدمتها تاريخ الأردن وموقعها الجغرافي وقوة الدولة الأردنية وترابطها الوثيق مع القضية الفلسطينية.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
ل م/رق
13/09/2023 16:51:13

MENAFN13092023000117011021ID1107062667

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