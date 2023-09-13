الروابدة: المجتمع الأردني يمثل أنموذجاً متميزاً بالوحدة الوطنية
التاريخ
9/13/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أكد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الأردني يمثل أنموذجاً متميزاً بالوحدة الوطنية، وهي احدى المقومات الأساسية لقوة الوطن ومنعته.
وأشار إلى الدور المميز الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية منذ نشأتها والكفاءة والانضباطية والالتزام بدورها الشرعي المرسوم دستورياً وقانونياً في حماية أمن الوطن والمواطن، حيث أصبحت تمثل القوة الوطنية وهيبتها والرصيد الدائم للكرامة الوطنية والاعتزاز الوطني.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 21، وبرنامج استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7 بعنوان "البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن"، أن البيئة السياسية والاجتماعية تقوم في الأردن على عدة عناصر في مقدمتها تاريخ الأردن وموقعها الجغرافي وقوة الدولة الأردنية وترابطها الوثيق مع القضية الفلسطينية.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
ل م/رق
13/09/2023 16:51:13
MENAFN13092023000117011021ID1107062667
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