وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر

وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر
التاريخ
9/13/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال استقباله اليوم الأربعاء، ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر كريستوفر سكوت، إن الوزارة تركز في عملها على محطات مهمة، انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة الأردنية ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت الحنيفات إلى أن هذه المحطات تشمل تطوير الإرشاد الزراعي والتمويل الزراعي لتغطية العجز في المحاصيل، وتصنيع الأغذية، وتطوير سلاسل التسويق، والتشجير، وحصاد المياه، وإنشاء جمعيات تعاونية عالية الجودة، والتنمية الريفية وتمكين المرأة.
من جهته، أوضح سكوت أن هدف اللقاء، زيادة التعاون وتوسيعه مع وزارة الزراعة لدعم الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، مبينًا حرص المركز العالمي للنمو الأخضر الذي يمثله على معرفة أولويات الوزارة والاستراتيجية التي تعمل عليها لتطوير القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/م د/ف ق
13/09/2023 16:50:44
MENAFN13092023000117011021ID1107062666
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