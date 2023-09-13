وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر

عمان 13 أيلول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال استقباله اليوم الأربعاء، ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر كريستوفر سكوت، إن الوزارة تركز في عملها على محطات مهمة، انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة الأردنية ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفت الحنيفات إلى أن هذه المحطات تشمل تطوير الإرشاد الزراعي والتمويل الزراعي لتغطية العجز في المحاصيل، وتصنيع الأغذية، وتطوير سلاسل التسويق، والتشجير، وحصاد المياه، وإنشاء جمعيات تعاونية عالية الجودة، والتنمية الريفية وتمكين المرأة.

من جهته، أوضح سكوت أن هدف اللقاء، زيادة التعاون وتوسيعه مع وزارة الزراعة لدعم الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، مبينًا حرص المركز العالمي للنمو الأخضر الذي يمثله على معرفة أولويات الوزارة والاستراتيجية التي تعمل عليها لتطوير القطاع الزراعي.

--(بترا)

رح/م د/ف ق

13/09/2023 16:50:44