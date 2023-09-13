وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد

وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد
التاريخ
9/13/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 13 أيلول (بترا)- وقعت فعاليات أهلية ورسمية بمنطقة غرب إربد، اليوم الأربعاء، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ورعى توقيع الوثيقة في مبنى بلدية غرب إربد، مدير شرطة المحافظة العميد عمر الكساسبة، بحضور النائب خالد الشلول، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وأعضاء المجلس الأمني المحلي لمنطقة كفر يوبا، ومديري دوائر حكومية وأمنية وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.
وأكد الموقعون على الوثيقة، أهمية المساندة المجتمعية لجهود مديرية الأمن العام في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الممارسات السلبية التي تزهق أرواح الأبرياء وتزعزع الأمن المجتمعي.
--(بترا)
أ غ/م د/رق
13/09/2023 16:46:02
MENAFN13092023000117011021ID1107062665
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