وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد

إربد 13 أيلول (بترا)- وقعت فعاليات أهلية ورسمية بمنطقة غرب إربد، اليوم الأربعاء، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ورعى توقيع الوثيقة في مبنى بلدية غرب إربد، مدير شرطة المحافظة العميد عمر الكساسبة، بحضور النائب خالد الشلول، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وأعضاء المجلس الأمني المحلي لمنطقة كفر يوبا، ومديري دوائر حكومية وأمنية وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.

وأكد الموقعون على الوثيقة، أهمية المساندة المجتمعية لجهود مديرية الأمن العام في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الممارسات السلبية التي تزهق أرواح الأبرياء وتزعزع الأمن المجتمعي.

--(بترا)

أ غ/م د/رق

13/09/2023 16:46:02