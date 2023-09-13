إطلاق دليل التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية

إطلاق دليل التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية
التاريخ
9/13/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 13 أيلول (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، دليل "التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية"، الذي أعده المستشار الأكاديمي للمعهد/ أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد أبو رمان، والباحث محمد عسّاف.
ورعى إطلاق الدليل، الذي جاء بدعم من منتدى الفدراليات الكندي، رئيس الهيئة موسى المعايطة، وذلك في حفل أقيم بمقر الهيئة بحضور نخبة من السياسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قال المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة وسعت صلاحيات الهيئة من خلال إدارتها لملف الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الهيئة تتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع الأحزاب، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ولن يكون للهيئة أي دور أو تدخل في المحتوى السياسي للأحزاب السياسية.
وأضاف أن الهيئة حريصة على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها التوعوية، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي حتى تتمكن الأحزاب من تطبيق برامجها وتحفيزها على المشاركة الفاعلة تحقيقا لرؤية الدولة السياسية.
وعبر المعايطة، عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، وإطلاق الدليل، الذي يحتوي على عدد من المواد القيمة والقواعد، التي سيكون لها الأثر الكبير في مأسسة العمل الحزبي في المستقبل.
وقدم أبو رمان، عرضا لأبرز ما جاء في الدليل ومحتوياته، مبيناً أهميته في المرحلة الراهنة، التي تشهد نقلة نوعية في العمل الحزبي، وتشريعات محفّزة لتطوير دور الأحزاب السياسية ونشاطها وإدماج الشباب والمرأة فيها، بعد أن انتهت عملية تصويب الأوضاع.
ولفت إلى أن الأحزاب السياسية تستعد في الوقت الراهن إلى ترسيم معالم طريقها القادم، وهو أمر لا يتم بصورة صحيحة وسليمة ودقيقة إلاّ من خلال عملية تخطيط استراتيجي علمية ومدروسة، وهو ما يُقدمه الدليل للأحزاب السياسية الأردنية.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
13/09/2023 16:17:23
MENAFN13092023000117011021ID1107062664
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