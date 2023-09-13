إطلاق دليل التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية

عمّان 13 أيلول (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، دليل "التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية"، الذي أعده المستشار الأكاديمي للمعهد/ أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد أبو رمان، والباحث محمد عسّاف.

ورعى إطلاق الدليل، الذي جاء بدعم من منتدى الفدراليات الكندي، رئيس الهيئة موسى المعايطة، وذلك في حفل أقيم بمقر الهيئة بحضور نخبة من السياسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قال المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة وسعت صلاحيات الهيئة من خلال إدارتها لملف الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الهيئة تتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع الأحزاب، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ولن يكون للهيئة أي دور أو تدخل في المحتوى السياسي للأحزاب السياسية.

وأضاف أن الهيئة حريصة على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها التوعوية، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي حتى تتمكن الأحزاب من تطبيق برامجها وتحفيزها على المشاركة الفاعلة تحقيقا لرؤية الدولة السياسية.

وعبر المعايطة، عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، وإطلاق الدليل، الذي يحتوي على عدد من المواد القيمة والقواعد، التي سيكون لها الأثر الكبير في مأسسة العمل الحزبي في المستقبل.

وقدم أبو رمان، عرضا لأبرز ما جاء في الدليل ومحتوياته، مبيناً أهميته في المرحلة الراهنة، التي تشهد نقلة نوعية في العمل الحزبي، وتشريعات محفّزة لتطوير دور الأحزاب السياسية ونشاطها وإدماج الشباب والمرأة فيها، بعد أن انتهت عملية تصويب الأوضاع.

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية تستعد في الوقت الراهن إلى ترسيم معالم طريقها القادم، وهو أمر لا يتم بصورة صحيحة وسليمة ودقيقة إلاّ من خلال عملية تخطيط استراتيجي علمية ومدروسة، وهو ما يُقدمه الدليل للأحزاب السياسية الأردنية.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

13/09/2023 16:17:23