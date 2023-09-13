عمان 13 أيلول (بترا)- التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، باللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للعلوم 2024، الذي سيعقد في تشرين الثاني من العام المقبل.

وخلال اللقاء، تناول سموه، الذي يعتبر من أوائل الداعمين للمنتدى، في كلمة له، التحديات التي تواجه العالم، داعيا إلى العمل المبني على الذكاء والقواسم الإنسانية المشتركة.

وعلى صعيد متصل، استضافت الجمعية العلمية الملكية، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنتدى في حرم الجمعية.

وأكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، خلال الاجتماع، التزام الأردن والجمعية بالعمل مع المنظمات الدولية للمساعدة في تحسين سياسة العلوم والاستجابات العلمية للتحديات، بما في ذلك تغير المناخ والمياه والطاقة والفقر.

وشددت سموها، على ضرورة تسخير طاقات المنتدى للإسهام بتحقيق التنمية في العالم، لإحداث فرق حقيقي في الحياة وسبل العيش على الأرض.

كما أكدت سموها، حاجة الجميع للمواءمة بين مشاركة ونشاط منظمي المنتدى والمشاركين فيه وبين التأثير السياسي الحقيقي والدائم لتحقيق أهداف المنتدى في مواجهة التحديات، خاصة في مجال التغير المناخي والمياه والطاقة.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية؛ فإن المنتدى العالمي للعلوم 2024 يهدف إلى جمع العلماء والوزراء الحكوميين والقيادة العليا لمؤسسات الأمم المتحدة لاستكشاف آليات لتقديم وتحسين المشورة بشأن السياسات وتنفيذها في المجالات التي تحتاج بشكل ماس للعلوم من أجل تحسين الحياة وسبل العيش وصحة الأرض، حيث سيتم دراسة ومناقشة التفاعل بين العلوم والسياسات في وقت التحولات العالمية.

ويعد المنتدى، الذي يعقد كل عامين، أكبر تجمع عالمي للعلماء وصانعي السياسات العلمية، حيث استضافت الجمعية العلمية الملكية في الأردن المنتدى في عام 2017 تحت شعار "العلم من أجل السلام".

وتضم عضوية اللجنة التوجيهية للمنتدى قادة المنظمات الشريكة، بما في ذلك اليونسكو ومجلس العلوم الدولي والرابطة الأميركية لتقدم العلوم والأكاديمية العالمية للعلوم.

--(بترا)

م د/رق

13/09/2023 16:14:46