الزرقاء 13 أيلول(بترا) عمر ضمرة- وقّع سفير اليابان في الأردن أوكوياما جيرو ، ورئيس جمعية جمزو الخيرية سمير أحمد عبد الجواد، في مقر الجمعية بالزرقاء، عقد منحة مالية يابانية تبلغ حوالي 72 ألف دولار أميركي للجمعية، بحضور مديري صحة المحافظة الدكتور خالد عبد الفتاح وأوقافها الدكتور أحمد الحراحشة، وجمع من أعضاء الجمعية والكادر الطبي والتمريضي للمركز الطبي.

وتهدف المنحة إلى توفير معدات وأجهزة طبية في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي في الزرقاء عبر توفير جهاز للموجات فوق الصوتية وجهاز الأشعة البانورامي للأسنان وجهاز استشعار الأشعة السينية للأسنان.

وقال السفير أوكوياما عقب توقيع عقد المنحة: "إننا نؤمن إيمانا راسخاً بأهمية تحسين خدمات الرعاية الصحية في الأردن، خاصة في ظل التدفق الكبير للاجئين وارتفاع معدلات البطالة، وبسبب تأثير جائحة كورونا خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن توفير عيادة طبية قليلة التكلفة أمر ضروري للمجتمعات المحلية.

وقال "إننا نمضي قدماً في هذه الشراكة، وأنا على ثقة تامة بأن جمعية جمزو الخيرية ستستخدم المنحة بشكل مسؤول، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً، مبيناً أن انتقاء الجمعية جاء في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجمعية التي أخذت على عاتقها تقديم المساعدة للمستضعفين والأسر المحتاجة واللاجئين؛ إذ إن العمل الجماعي يسهم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع".

واشار السفير الياباني إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، حيث قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ158مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن، منذ عام 1993.

من جهته، قال رئيس الجمعية، إن الجمعية التي تأسست عام 1986، تقدم خدمات طبية وتعليمية ومساعدات نقدية للمحتاجين في المجتمع الأردني وللاجئين؛ إذ قامت بافتتاح مركز طبي عام 1990 في الزرقاء، ومنذ ذلك الحين، تقدم الجمعية خدمات طبية للأشخاص المستضعفين، بأسعار رمزية وأحياناً مجاناً، مشيراً إلى أن توفير المعدات الطبية الجديدة التي قدمتها المنحة اليابانية، ستمكن المركز الطبي من توفير خدمات طبية وعلاجية أكثر دقةً، وتسهم بتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية للأشخاص المستضعفين في الزرقاء.

--(بترا)

ع ض/م د/ف ق

13/09/2023 15:58:29