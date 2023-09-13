Wednesday, 13 September 2023 11:17 GMT

منحة يابانية لتوفير معدات طبية إلى جمعية جمزو الخيرية في الزرقاء

9/13/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 13 أيلول(بترا) عمر ضمرة- وقّع سفير اليابان في الأردن أوكوياما جيرو ، ورئيس جمعية جمزو الخيرية سمير أحمد عبد الجواد، في مقر الجمعية بالزرقاء، عقد منحة مالية يابانية تبلغ حوالي 72 ألف دولار أميركي للجمعية، بحضور مديري صحة المحافظة الدكتور خالد عبد الفتاح وأوقافها الدكتور أحمد الحراحشة، وجمع من أعضاء الجمعية والكادر الطبي والتمريضي للمركز الطبي.
وتهدف المنحة إلى توفير معدات وأجهزة طبية في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي في الزرقاء عبر توفير جهاز للموجات فوق الصوتية وجهاز الأشعة البانورامي للأسنان وجهاز استشعار الأشعة السينية للأسنان.
وقال السفير أوكوياما عقب توقيع عقد المنحة: "إننا نؤمن إيمانا راسخاً بأهمية تحسين خدمات الرعاية الصحية في الأردن، خاصة في ظل التدفق الكبير للاجئين وارتفاع معدلات البطالة، وبسبب تأثير جائحة كورونا خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن توفير عيادة طبية قليلة التكلفة أمر ضروري للمجتمعات المحلية.
وقال "إننا نمضي قدماً في هذه الشراكة، وأنا على ثقة تامة بأن جمعية جمزو الخيرية ستستخدم المنحة بشكل مسؤول، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً، مبيناً أن انتقاء الجمعية جاء في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجمعية التي أخذت على عاتقها تقديم المساعدة للمستضعفين والأسر المحتاجة واللاجئين؛ إذ إن العمل الجماعي يسهم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع".
واشار السفير الياباني إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، حيث قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ158مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن، منذ عام 1993.
من جهته، قال رئيس الجمعية، إن الجمعية التي تأسست عام 1986، تقدم خدمات طبية وتعليمية ومساعدات نقدية للمحتاجين في المجتمع الأردني وللاجئين؛ إذ قامت بافتتاح مركز طبي عام 1990 في الزرقاء، ومنذ ذلك الحين، تقدم الجمعية خدمات طبية للأشخاص المستضعفين، بأسعار رمزية وأحياناً مجاناً، مشيراً إلى أن توفير المعدات الطبية الجديدة التي قدمتها المنحة اليابانية، ستمكن المركز الطبي من توفير خدمات طبية وعلاجية أكثر دقةً، وتسهم بتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية للأشخاص المستضعفين في الزرقاء.
--(بترا)
ع ض/م د/ف ق
13/09/2023 15:58:29

MENAFN13092023000117011021ID1107062662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث