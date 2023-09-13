مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يؤكد حاجته للوقت لنقل أفكاره للاعبين
التاريخ
9/13/2023 2:35:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتا، الحاجة للوقت من أجل نقل أفكاره الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات الأمثل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية.
وقال عموتا خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مباراة المنتخب مع أذربيجان، إن التجمع الحالي للمنتخب أقيم وسط ظروف صعبة، خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين، إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف، حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج.
والخميس الماضي، خاض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب النرويج خسرها بنتيجة 0-6، قبل أن يخسر أمس الثلاثاء في أذربيجان أمام منتخبها بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الثانية.
وبين عموتا عقب خسارة أمس، "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج، لكن نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي على الرغم من خوض تدريبين فقط في العاصمة الأذرية باكو، وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء. ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".
وأبدى رضاه عن ردة فعل اللاعبين بعد المباراة الأولى، مبينا "لقد أظهروا حماسا وتركيزا عاليا أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".
--(بترا)
خ خ/م د/رق
13/09/2023 15:58:22
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