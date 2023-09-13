عمان 13 أيلول (بترا)- أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتا، الحاجة للوقت من أجل نقل أفكاره الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات الأمثل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية.

وقال عموتا خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مباراة المنتخب مع أذربيجان، إن التجمع الحالي للمنتخب أقيم وسط ظروف صعبة، خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين، إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف، حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج.

والخميس الماضي، خاض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب النرويج خسرها بنتيجة 0-6، قبل أن يخسر أمس الثلاثاء في أذربيجان أمام منتخبها بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الثانية.

وبين عموتا عقب خسارة أمس، "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج، لكن نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي على الرغم من خوض تدريبين فقط في العاصمة الأذرية باكو، وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء. ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأبدى رضاه عن ردة فعل اللاعبين بعد المباراة الأولى، مبينا "لقد أظهروا حماسا وتركيزا عاليا أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".

--(بترا)

خ خ/م د/رق

13/09/2023 15:58:22