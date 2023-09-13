Wednesday, 13 September 2023 11:17 GMT

اجتماع في الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي

9/13/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأربعاء، أهمية أن تبدأ جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط المطلوبة منها لمكافحة الذباب المنزلي للعامين 2024 و2025.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقد في وزارة الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي وما أنجز منها للعام الحالي، بحضور وزيري الزراعة المهندس خالد الحنيفات والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والأمين العام لوزارة الزراعة المهندس محمد الحياري.
وأكد الحنيفات أن وزارة الزارعة تعمل حالياً على تنفيذ جميع المحاور المطلوبة من قبلها للعام الحالي، واستكمال باقي البنود قبل نهاية هذا العام حسب الخطة.
من جهته، أشار الردايدة إلى أن وزارة البيئة ملتزمة بتنفيذ الأنشطة المطلوبة منها، خاصة بما يتعلق بالتوعية والإرشاد لجميع الفئات المستهدفة.
واتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، للاطلاع على خططها مكافحة الذباب المنزلي للأعوام المقبلة، ورصد المخصصات المالية المطلوبة ضمن مخصصاتها المالية للعام 2024، والبدء بإعداد مسودة الأنشطة والمحاور المتضمنة في خطة مكافحة الذباب.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
13/09/2023 15:56:03

MENAFN13092023000117011021ID1107062660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث