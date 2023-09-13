اجتماع في الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي

عمان 13 أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأربعاء، أهمية أن تبدأ جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط المطلوبة منها لمكافحة الذباب المنزلي للعامين 2024 و2025.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقد في وزارة الزراعة لمتابعة خطة مكافحة الذباب المنزلي وما أنجز منها للعام الحالي، بحضور وزيري الزراعة المهندس خالد الحنيفات والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والأمين العام لوزارة الزراعة المهندس محمد الحياري.

وأكد الحنيفات أن وزارة الزارعة تعمل حالياً على تنفيذ جميع المحاور المطلوبة من قبلها للعام الحالي، واستكمال باقي البنود قبل نهاية هذا العام حسب الخطة.

من جهته، أشار الردايدة إلى أن وزارة البيئة ملتزمة بتنفيذ الأنشطة المطلوبة منها، خاصة بما يتعلق بالتوعية والإرشاد لجميع الفئات المستهدفة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، للاطلاع على خططها مكافحة الذباب المنزلي للأعوام المقبلة، ورصد المخصصات المالية المطلوبة ضمن مخصصاتها المالية للعام 2024، والبدء بإعداد مسودة الأنشطة والمحاور المتضمنة في خطة مكافحة الذباب.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

13/09/2023 15:56:03