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الملك يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/13/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، التي تبدأ في نيويورك الأسبوع المقبل.
ويعقد جلالة الملك سلسلة من اللقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بالاجتماعات.
ويرافق جلالته في الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
ف م/رق
13/09/2023 16:02:21

MENAFN13092023000117011021ID1107062658

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