تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق
التاريخ
9/13/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الأزرق 13 أيلول (بترا)-رائد النجار- برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، دشنت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم الأربعاء، مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة لغايات استخدام البلدية.
وتعد المزرعة التي تم تمويلها من قِبل مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية وعدد من الجهات المانحة، إحدى الإنجازات الريادية التي حققتها الوزارة للبلديات، لإسهامها في إنتاج حوالي نصف ميغاواط من الكهرباء تكفي لإضاءة مباني البلدية وإنارة الشوارع والطرق.
وجرى افتتاح المشروع الذي أقيم على مساحة ستة دونمات، ويضم عددا كبيرا من الخلايا الشمسية عالية الجودة وذات عمر افتراضي طويل، بحضور الممثلة الإقليمية المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الأردن هولي بِنر، ومدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، ورئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين.
وقال الخواطرة، إن المزرعة ستوفر للبلدية ما يُقارب من 55 بالمئة من حاجتها من استهلاكها الشهري من الطاقة، وهذه الكمية قد تتجاوز حاجة البلدية في حال تغيير مصابيح الإنارة في الشوارع والطرق ومرافق البلدية إلى مصابيح (ليد) موفرة للطاقة.
وأضاف أن المزرعة تعتبر من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة والمجتمع، لأنها سترفع قدرة البلدية على إقامة مشاريع جديدة، وتستثمر طاقات الشباب وتخدم المجتمع المحلي، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها، عبرت بِنر عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي لإقامة هذه المزرعة، مؤكدة أن البنك الدولي والدول المانحة حرصوا على دعم مختلف القطاعات في المملكة، ومنها قطاع البلديات لمواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها تبعات اللجوء السوري الذي أثر كثيرا على المملكة، ومعالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا، مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، خاصة المستضيفة للاجئين السوريين.
بدوره أوضح زين الدين، أن المزرعة البالغة تكلفتها حوالي 468 ألف دولار أميركي، ستوفر حوالي 120 ألف دينار سنويا من فاتورة الطاقة الكهربائية المستهلكة للبلدية، لافتا إلى أن توفير فاتورة الطاقة وغيرها من النفقات، سيسهم في توجيه اهتمامات البلدية لتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوجه لاحقا لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل بالبلدية.
وحضر حفل التدشين، مدير قضاء الأزرق سالم الخلايلة، وأخصائية التنمية الحضرية في مجموعة البنك الدولي في الأردن لينا عبدالله، والمستشار الإعلامي والناطق الإعلامي بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، وممثلة السفير الكندي في الأردن السيدة ستيفاني، وأعضاء مجلس بلدية الأزرق الجديدة وممثلو المجتمع المحلي .
--(بترا)
رن/ ف م/ف ق
13/09/2023 15:46:37
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