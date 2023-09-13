الأزرق 13 أيلول (بترا)-رائد النجار- برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، دشنت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم الأربعاء، مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة لغايات استخدام البلدية.

وتعد المزرعة التي تم تمويلها من قِبل مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية وعدد من الجهات المانحة، إحدى الإنجازات الريادية التي حققتها الوزارة للبلديات، لإسهامها في إنتاج حوالي نصف ميغاواط من الكهرباء تكفي لإضاءة مباني البلدية وإنارة الشوارع والطرق.

وجرى افتتاح المشروع الذي أقيم على مساحة ستة دونمات، ويضم عددا كبيرا من الخلايا الشمسية عالية الجودة وذات عمر افتراضي طويل، بحضور الممثلة الإقليمية المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الأردن هولي بِنر، ومدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، ورئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين.

وقال الخواطرة، إن المزرعة ستوفر للبلدية ما يُقارب من 55 بالمئة من حاجتها من استهلاكها الشهري من الطاقة، وهذه الكمية قد تتجاوز حاجة البلدية في حال تغيير مصابيح الإنارة في الشوارع والطرق ومرافق البلدية إلى مصابيح (ليد) موفرة للطاقة.

وأضاف أن المزرعة تعتبر من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة والمجتمع، لأنها سترفع قدرة البلدية على إقامة مشاريع جديدة، وتستثمر طاقات الشباب وتخدم المجتمع المحلي، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، عبرت بِنر عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي لإقامة هذه المزرعة، مؤكدة أن البنك الدولي والدول المانحة حرصوا على دعم مختلف القطاعات في المملكة، ومنها قطاع البلديات لمواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها تبعات اللجوء السوري الذي أثر كثيرا على المملكة، ومعالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا، مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، خاصة المستضيفة للاجئين السوريين.

بدوره أوضح زين الدين، أن المزرعة البالغة تكلفتها حوالي 468 ألف دولار أميركي، ستوفر حوالي 120 ألف دينار سنويا من فاتورة الطاقة الكهربائية المستهلكة للبلدية، لافتا إلى أن توفير فاتورة الطاقة وغيرها من النفقات، سيسهم في توجيه اهتمامات البلدية لتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوجه لاحقا لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل بالبلدية.

وحضر حفل التدشين، مدير قضاء الأزرق سالم الخلايلة، وأخصائية التنمية الحضرية في مجموعة البنك الدولي في الأردن لينا عبدالله، والمستشار الإعلامي والناطق الإعلامي بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، وممثلة السفير الكندي في الأردن السيدة ستيفاني، وأعضاء مجلس بلدية الأزرق الجديدة وممثلو المجتمع المحلي .

--(بترا)

رن/ ف م/ف ق

13/09/2023 15:46:37