موسكو 13 أيلول (بترا)-اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، مناورات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق تحويل للمنطقة إلى مكان للمواجهة الجيوسياسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"مناورات الناتو تحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام إلى منطقة أخرى من المواجهة الجيوسياسية".

وأعلن حلف الناتو، في وقت سابق عن إجراء مناورات عسكرية كبيرة العام المقبل في بحر البلطيق.

--(بترا)

س ح/ف ق

13/09/2023 15:43:16