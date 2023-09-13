روسيا : مناورات الناتو في البلطيق تحوّل المنطقة إلى مكان للمواجهة
التاريخ
9/13/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 13 أيلول (بترا)-اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، مناورات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق تحويل للمنطقة إلى مكان للمواجهة الجيوسياسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"مناورات الناتو تحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام إلى منطقة أخرى من المواجهة الجيوسياسية".
وأعلن حلف الناتو، في وقت سابق عن إجراء مناورات عسكرية كبيرة العام المقبل في بحر البلطيق.
--(بترا)
س ح/ف ق
13/09/2023 15:43:16
MENAFN13092023000117011021ID1107062656
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