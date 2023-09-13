انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة أعلى من المتوقع

لندن 13 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة أكبر من المتوقع خلال العام الحالي.

ووفق البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطانية، اليوم الأربعاء، انكمش الاقتصاد بنسبة 5ر0 بالمئة في تموز الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض خلال العام الحالي.

وأضاف المكتب، أن قطاع الخدمات انخفض بنسبة 5ر0 بالمئة أيضاً في تموز الماضي، بسبب أحوال الطقس البارد والممطر التي أدت إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال نفس الشهر.

كما تأثر الإنتاج بالإضرابات التي نفذها الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية.

--(بترا)

ر ش/رق

13/09/2023 15:39:26