انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة أعلى من المتوقع

انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة أعلى من المتوقع
التاريخ
9/13/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 13 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة أكبر من المتوقع خلال العام الحالي.
ووفق البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطانية، اليوم الأربعاء، انكمش الاقتصاد بنسبة 5ر0 بالمئة في تموز الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض خلال العام الحالي.
وأضاف المكتب، أن قطاع الخدمات انخفض بنسبة 5ر0 بالمئة أيضاً في تموز الماضي، بسبب أحوال الطقس البارد والممطر التي أدت إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال نفس الشهر.
كما تأثر الإنتاج بالإضرابات التي نفذها الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية.
--(بترا)
ر ش/رق
13/09/2023 15:39:26
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