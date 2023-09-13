أمانة عمان تعيد تخطيط 100 ممر مشاة

أمانة عمان تعيد تخطيط 100 ممر مشاة
التاريخ
9/13/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أعلنت أمانة عمان عن إعادة تخطيط 100ممر مشاة في مواقع مختلفة من العاصمة، مع تواصل العمل اليومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير المعدل الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.
وأكد مدير الدائرة الإعلامية في الأمانة ناصر الرحامنة، استمرار أمانة عمان بالعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير المعدل، وأن الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بما يخدم السلامة المرورية.
وبين أن هناك 132 جسر مشاة في العاصمة، و197 إشارة ضوئية فعالة، مؤكدا أن هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق.
وجدد الرحامنة التأكيد أن ما تقوم به الامانة من أعمال يومية بشأن السلامة العامة للمشاة، ليست وليدة اللحظة وإنما هي ضمن الخدمات الروتينية اليومية للأمانة.
-- (بترا)
ع ع/ن ح/ف ق
13/09/2023 15:21:14
MENAFN13092023000117011021ID1107062654
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