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أمانة عمان تعيد تخطيط 100 ممر مشاة

9/13/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- أعلنت أمانة عمان عن إعادة تخطيط 100ممر مشاة في مواقع مختلفة من العاصمة، مع تواصل العمل اليومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير المعدل الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.
وأكد مدير الدائرة الإعلامية في الأمانة ناصر الرحامنة، استمرار أمانة عمان بالعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير المعدل، وأن الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بما يخدم السلامة المرورية.
وبين أن هناك 132 جسر مشاة في العاصمة، و197 إشارة ضوئية فعالة، مؤكدا أن هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق.
وجدد الرحامنة التأكيد أن ما تقوم به الامانة من أعمال يومية بشأن السلامة العامة للمشاة، ليست وليدة اللحظة وإنما هي ضمن الخدمات الروتينية اليومية للأمانة.
-- (بترا)
ع ع/ن ح/ف ق
13/09/2023 15:21:14

MENAFN13092023000117011021ID1107062654

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