عمان 13 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع شركاء القطاع، دراسة مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية.

وتهدف الدراسة المعدة من قبل الشركات الاستشارية (and Nabulsi& Associates)، (GIDE)، (Castalia)، (ILF)، بالتعاون مع الوزارة إلى مراجعة الاتفاقيات من منظور فني، واقتصادي، وتجاري وقانوني، والاطلاع على الممارسات الفضلى في دول المنطقة والتجارب المماثلة في المجال.

وكانت الوزارة، أعلنت العام الماضي أنها بصدد مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة باعتبارها أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة، وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.

--(بترا)

م ف/رق

13/09/2023 15:19:01