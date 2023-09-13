الطاقة تطلق دراسة مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والتقليدية
التاريخ
9/13/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع شركاء القطاع، دراسة مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية.
وتهدف الدراسة المعدة من قبل الشركات الاستشارية (and Nabulsi& Associates)، (GIDE)، (Castalia)، (ILF)، بالتعاون مع الوزارة إلى مراجعة الاتفاقيات من منظور فني، واقتصادي، وتجاري وقانوني، والاطلاع على الممارسات الفضلى في دول المنطقة والتجارب المماثلة في المجال.
وكانت الوزارة، أعلنت العام الماضي أنها بصدد مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة باعتبارها أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة، وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.
--(بترا)
م ف/رق
13/09/2023 15:19:01
MENAFN13092023000117011021ID1107062653
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