سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

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عمان 13 أيلول (بترا)- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، سفراء جدد للمملكة بمناسبة تعيينهم في دول شقيقة وصديقة.

فقد أدى اليمين كل من الدكتور "نواف وصفي" التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى المجلس الفدرالي السويسري، والدكتور إسماعيل المعايطة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة ماليزيا، ورغد السقا سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة لدى مملكة إسبانيا.

كما أدى اليمين معتز الخصاونة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية رومانيا، ومحمد الشبار سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية تشيلي، والدكتور معن خريسات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وأدى اليمين أيضا سنان المجالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى دولة الكويت، وحمزة العمري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية كازاخستان.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

--(بترا)





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13/09/2023 15:27:31