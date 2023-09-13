التعليم العالي تطلق مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين
التاريخ
9/13/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن، تحت عنوان "مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، شروط المشاركة، التي جاء على النحو الآتي:بأن أن يكون الطالب/الطالبة غير أردني (طالب وافد)، وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، وأن يتضمن الفيديو المحور التعليمي بشكل رئيسي، إضافةً إلى أي محور من المحاور (اجتماعي، سياحي، ثقافي)، وأن لا تقل مدة الفيديو عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين، ويجوز التقدم بشكل فردي أو مجموعة لا تزيد على 5 طلاب، وأن لا يكون المتسابق قد شارك في هذا العمل بأي مسابقة وحصل على أي جائزة مادية أو معنوية.
كما يحق للمشترك حرية اختيار طريقة عرض الفيديو سواء بالكلام، أو الموسيقى، أو صامت، أو إضافة جمل مكتوبة تعبر عن مضمون الفيديو، كما يحق له حرية اختيار لغة الفيديو بحيث تكون اللغة العربية، أو اللغة الأم للطالب/الطالبة، وإذا كانت الأداة المستخدمة هي الهاتف النقال يشترط أن يكون التصوير بشكل عرضي، مع ضرورة احترام حقوق الطبع والنشر المقروء والمسموع والمكتوب، وإعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق النشر للفيديوهات المُشاركة في المسابقة.
كما اشترطت الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة، إرسال الفيديو الذي تم إعداده مع اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، وضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك برسالة واتساب على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185)، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-11-2023.
وبينت الوزارة أنه سيخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 2000 دينار، وللطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، فيما سيخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة 1000 دينار.
--(بترا)
أ ر/رق
13/09/2023 15:08:42
MENAFN13092023000117011021ID1107062651
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