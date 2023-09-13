عمان 13 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن، تحت عنوان "مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، شروط المشاركة، التي جاء على النحو الآتي:بأن أن يكون الطالب/الطالبة غير أردني (طالب وافد)، وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، وأن يتضمن الفيديو المحور التعليمي بشكل رئيسي، إضافةً إلى أي محور من المحاور (اجتماعي، سياحي، ثقافي)، وأن لا تقل مدة الفيديو عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين، ويجوز التقدم بشكل فردي أو مجموعة لا تزيد على 5 طلاب، وأن لا يكون المتسابق قد شارك في هذا العمل بأي مسابقة وحصل على أي جائزة مادية أو معنوية.

كما يحق للمشترك حرية اختيار طريقة عرض الفيديو سواء بالكلام، أو الموسيقى، أو صامت، أو إضافة جمل مكتوبة تعبر عن مضمون الفيديو، كما يحق له حرية اختيار لغة الفيديو بحيث تكون اللغة العربية، أو اللغة الأم للطالب/الطالبة، وإذا كانت الأداة المستخدمة هي الهاتف النقال يشترط أن يكون التصوير بشكل عرضي، مع ضرورة احترام حقوق الطبع والنشر المقروء والمسموع والمكتوب، وإعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق النشر للفيديوهات المُشاركة في المسابقة.

كما اشترطت الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة، إرسال الفيديو الذي تم إعداده مع اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، وضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك برسالة واتساب على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185)، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-11-2023.

وبينت الوزارة أنه سيخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 2000 دينار، وللطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة 1500 دينار، فيما سيخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة 1000 دينار.

--(بترا)

أ ر/رق

13/09/2023 15:08:42