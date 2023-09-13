الفراية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

عمان 13 أيلول (بترا)- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وحضر اللقاء السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض الفراية خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا التواصل المستمر بين الجهات بين البلدين كافة لتعزيز التعاون بينهما.

وهنأ الفراية وزارة الحج والعمرة السعودية بالنجاح الكبير والاستثنائي التي حققته خلال استضافتها لحجاج بيت الله هذا العام رغم الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة وما يتبعها من إجراءات لغايات تسهيل حركتهم وحفظ أمنهم، باعتبار هذا النجاح هو للعرب جميعا.

وأكد الفراية، حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، خاصة في الأمور المتعلقة بالمعابر الحدودية والتحديات التي تواجهها بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام، من الحجاج الأردنيين والفلسطينيين ومناطق 48 وبعض الجنسيات الأخرى.

وأشار الفراية إلى حرص الأردن الشديد على حفظ الأمن على كل المعابر الحدودية مع دول الجوار كافة، وعدم السماح لمهربي المخدرات والأسلحة خاصة من الجانب السوري بإدخال أية ممنوعات للأردن أو دولة أخرى، لافتا إلى التنسيق النوعي والمستمر مع الجانب السعودي على المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربط بين البلدين لمنع أي عملية تهريب وإدخال المخدرات الى الخليج العربي.

من جهته، أعرب الربيعة، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات الأردنية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج، مؤكدا حرص السعودية على تقديم كل ما هو مميز للحجاج الأردنيين وحل المشكلات التي تواجههم .

وتحدث، حول الجهود الأردنية المميزة في حفظ الأمن على الحدود، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والأسلحة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال التصدي للمهربين الذين أصبحوا يستعملون وسائل حديثة ومتطورة في عمليات التهريب.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين من البلدين تعقد لقاءات دورية لمتابعة جميع الحيثيات التي تتعلق بتطوير الحدود بين الجانبين وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمامهم.

--(بترا)

را/ ن ح/ف ق

13/09/2023 15:07:05