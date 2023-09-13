بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

معان 13 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، ورئيس وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين/فرع معان، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين الجانبين، بما يخدم العملية التعليمية في الجامعة والمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور الخرابشة، حرص الجامعة على التعاون مع قطاعات المجتمع كافة، واستعدادها لوضع مرافقها لخدمة المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة، وتسخير كل إمكانياتها في هذا الجانب، والتعاون مع النقابة في بث برامج طبية توعوية تخدم أبناء المجتمع وتوصل المعلومة الطبية لهم، من خلال تعاون النقابة والجامعة.

بدوره، أشاد رئيس فرع نقابة الأطباء الأردنيين في معان الدكتور غازي الطعامنة، بجهود جامعة الحسين بن طلال، مؤكدا ان الجامعة تمكنت منذ تأسيسها من إحداث نقلة نوعية في المحافظة بجميع المجالات وخاصة التعليمية والتنموية.

وقال ان النقابة بصدد تنظيم مؤتمر متخصص بالقوانين الطبية والطب الشرعي، وتتطلع للتعاون مع الجامعة في هذا الشأن لما لديها من خبرات وإمكانيات واسعة في هذا المجال.

--(بترا)

م خ/رق

13/09/2023 15:02:02