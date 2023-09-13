بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء
التاريخ
9/13/2023 2:35:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
معان 13 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، ورئيس وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين/فرع معان، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين الجانبين، بما يخدم العملية التعليمية في الجامعة والمجتمع المحلي.
وأكد الدكتور الخرابشة، حرص الجامعة على التعاون مع قطاعات المجتمع كافة، واستعدادها لوضع مرافقها لخدمة المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة، وتسخير كل إمكانياتها في هذا الجانب، والتعاون مع النقابة في بث برامج طبية توعوية تخدم أبناء المجتمع وتوصل المعلومة الطبية لهم، من خلال تعاون النقابة والجامعة.
بدوره، أشاد رئيس فرع نقابة الأطباء الأردنيين في معان الدكتور غازي الطعامنة، بجهود جامعة الحسين بن طلال، مؤكدا ان الجامعة تمكنت منذ تأسيسها من إحداث نقلة نوعية في المحافظة بجميع المجالات وخاصة التعليمية والتنموية.
وقال ان النقابة بصدد تنظيم مؤتمر متخصص بالقوانين الطبية والطب الشرعي، وتتطلع للتعاون مع الجامعة في هذا الشأن لما لديها من خبرات وإمكانيات واسعة في هذا المجال.
--(بترا)
م خ/رق
13/09/2023 15:02:02
MENAFN13092023000117011021ID1107062649
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