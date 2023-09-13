2594 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

عمان 13 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2594 طنا، منها 1627 طن خضار، و781طن فواكه،

و186طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و38، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 15 و40، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 25 و60، والليمون بين 40 و90، والموز البلدي بين 60 و90قرشا.

--(بترا)

رح/رق

13/09/2023 14:58:05