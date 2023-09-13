وثيقة بلواء الطيبة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

وثيقة بلواء الطيبة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/13/2023 2:35:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 13 أيلول (بترا)-وقعت فعاليات أهلية ووجهاء ومخاتير بلواء الطيبة غربي إربد اليوم الأربعاء، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقال متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي خلال توقيع الوثيقة بمبنى المتصرفية بحضور رئيس بلدية الطيبة لؤي بني عمر ومدير مركز امن الطيبة المقدم عامر الضمور، أهمية الوثيقة التي تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق القانون الرادع للحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.
وأكد الحضور وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق، والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.
-- ( بترا)
أ غ/ف ق
13/09/2023 14:54:22
MENAFN13092023000117011021ID1107062647
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