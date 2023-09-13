وثيقة بلواء الطيبة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

إربد 13 أيلول (بترا)-وقعت فعاليات أهلية ووجهاء ومخاتير بلواء الطيبة غربي إربد اليوم الأربعاء، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقال متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي خلال توقيع الوثيقة بمبنى المتصرفية بحضور رئيس بلدية الطيبة لؤي بني عمر ومدير مركز امن الطيبة المقدم عامر الضمور، أهمية الوثيقة التي تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق القانون الرادع للحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.

وأكد الحضور وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق، والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.

-- ( بترا)

أ غ/ف ق

13/09/2023 14:54:22