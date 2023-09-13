مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
التاريخ
9/13/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام، ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تشهدها المملكة حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.
وحذرت المديرية من خطر الانزلاق أثناء القيادة، لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية، بالتزامن مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.
وشددت المديرية على ضرورة الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للإرشاد وتقديم المساعدة، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
--(بترا)
ل م/رق
13/09/2023 14:50:43
MENAFN13092023000117011021ID1107062646
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