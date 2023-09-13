مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

عمان 13 أيلول (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام، ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تشهدها المملكة حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.

وحذرت المديرية من خطر الانزلاق أثناء القيادة، لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية، بالتزامن مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.

وشددت المديرية على ضرورة الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للإرشاد وتقديم المساعدة، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

--(بترا)

ل م/رق

13/09/2023 14:50:43