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صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام الأحد المقبل

9/13/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- أكدت هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام الحالي 2023، من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام، سيبدأ صباح الأحد المقبل.
وقال مدير عام الهيئة عبدالرحيم الوريكات، إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة.
وأكد أنه جرى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول.
وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.
وأضاف أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين، تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين.
--(بترا)
ع ن/رق
13/09/2023 14:44:22

MENAFN13092023000117011021ID1107062645

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