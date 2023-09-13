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الملك يعزي هاتفيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الفيضانات

9/13/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه لأخيه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.
وجدد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا الشقيقة وشعبها العزيز بهذا المصاب الأليم، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
--(بترا)
ف ق
13/09/2023 14:51:22

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