عمان 13 أيلول(بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي.

ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن المؤسسة، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في البيان إن الصندوق يهدف إلى رفع كفاءة البحث العلمي في الأردن، وتمكين بيئته بما يؤدي إلى تجاوز التحديات المجتمعية التي تواجه المجتمعات، مشددة على أهمية تقدم الباحثين الأردنيين لهذه المنح، خصوصا أن الشريك هو معهد ماساتشوستس، الذي يشتمل على تقاليد عريقة وراسخة في البحث العلمي.

ودعت مديرة البحث العلمي في المؤسسة آلاء أبو الليل، في البيان، الباحثين والباحثات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، إلى تقديم مقترحات بحثية بالشراكة مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس، مبينة أنه سيتم دعم المشاريع المقبولة بسقف 30 ألف دولار أميركي.

ولفتت إلى أن الطلبات المؤهلة للتقدم يجب أن تتناسب مع الإرشادات العامة ومعايير الأهلية لصندوق التمويل الأولي العالمي، مبينة أنه يمكن للباحثين والباحثات التسجيل للحصول على المنح من خلال الدخول على الرابط: (funding-funds/apply- .

وبينت أن الأولوية للمنح تعطى لمشاريع تقدم مساهمة مهمة ضمن المجال البحثي المتقدم له، أو تتضمن إشراك طلبة بكالوريوس ودراسات عليا العاملين مع الباحثين المتقدمين بطريقة تضمن استفادتهم من هذه الفرصة، أو تقدم مقترحا تبادليا متكافئا بين الباحثين المشاركين من الأردن ونظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .

يشار إلى أن صندوق التمويل الأولي " معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- مؤسسة عبد الحميد شومان/ الأردن، جزء من مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم الدولي، ويعد الأول على مستوى العالم بحسب تصنيف (Q S) للجامعات، وهو رائد في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.

وكانت المؤسسة والمعهد أطلقا صندوقا استثماريا لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز وتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والباحثات من الأردن ونظرائهم من المعهد، من خلال تقديم منح مالية لدعم بحوث مشتركة بقيمة 30 ألف دولار كحد أعلى لدعم مصاريف السفر والإقامة والتدريبات للباحثين؛ وذلك في مجالات بحثية حددتها المؤسسة وتتضمن: العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الزراعية والعلوم التكنولوجية.

--(بترا)

م ت/ن ح/ف ق

13/09/2023 14:32:03

