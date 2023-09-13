شومان: بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي
التاريخ
9/13/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول(بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي.
ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن المؤسسة، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في البيان إن الصندوق يهدف إلى رفع كفاءة البحث العلمي في الأردن، وتمكين بيئته بما يؤدي إلى تجاوز التحديات المجتمعية التي تواجه المجتمعات، مشددة على أهمية تقدم الباحثين الأردنيين لهذه المنح، خصوصا أن الشريك هو معهد ماساتشوستس، الذي يشتمل على تقاليد عريقة وراسخة في البحث العلمي.
ودعت مديرة البحث العلمي في المؤسسة آلاء أبو الليل، في البيان، الباحثين والباحثات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، إلى تقديم مقترحات بحثية بالشراكة مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس، مبينة أنه سيتم دعم المشاريع المقبولة بسقف 30 ألف دولار أميركي.
ولفتت إلى أن الطلبات المؤهلة للتقدم يجب أن تتناسب مع الإرشادات العامة ومعايير الأهلية لصندوق التمويل الأولي العالمي، مبينة أنه يمكن للباحثين والباحثات التسجيل للحصول على المنح من خلال الدخول على الرابط: (funding-funds/apply- .
وبينت أن الأولوية للمنح تعطى لمشاريع تقدم مساهمة مهمة ضمن المجال البحثي المتقدم له، أو تتضمن إشراك طلبة بكالوريوس ودراسات عليا العاملين مع الباحثين المتقدمين بطريقة تضمن استفادتهم من هذه الفرصة، أو تقدم مقترحا تبادليا متكافئا بين الباحثين المشاركين من الأردن ونظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .
يشار إلى أن صندوق التمويل الأولي " معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- مؤسسة عبد الحميد شومان/ الأردن، جزء من مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم الدولي، ويعد الأول على مستوى العالم بحسب تصنيف (Q S) للجامعات، وهو رائد في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.
وكانت المؤسسة والمعهد أطلقا صندوقا استثماريا لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز وتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والباحثات من الأردن ونظرائهم من المعهد، من خلال تقديم منح مالية لدعم بحوث مشتركة بقيمة 30 ألف دولار كحد أعلى لدعم مصاريف السفر والإقامة والتدريبات للباحثين؛ وذلك في مجالات بحثية حددتها المؤسسة وتتضمن: العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الزراعية والعلوم التكنولوجية.
--(بترا)
م ت/ن ح/ف ق
13/09/2023 14:32:03
MENAFN13092023000117011021ID1107062643
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