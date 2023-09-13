دورة تدريبية في مادبا عن مهارات التفكير والإبداع الثقافي

دورة تدريبية في مادبا عن مهارات التفكير والإبداع الثقافي
التاريخ
9/13/2023 2:35:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 13 أيلول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة مادبا، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "التفكير والإبداع الثقافي"، بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة وتستمر لمدة 3 أيام.
وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات، حيث تعتبر مهارات التفكير مطلبا أساسيا لتنمية المهارات الابداعية وممارسة العمل الثقافي.
وأشار إلى أن الدورة تشتمل على توعية وتدريب الشباب في مجالات التفكير المتعددة، وخطوات وطرق الإبداع المختلفة لزيادة المهارات والممارسة في تحسين طرق الإبداع وربطها بالثقافة المجتمعية والواقع العملي لحياتهم وادوارهم كفاعلين في المجتمع.
من جهته، أكد منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، أن هذه الدورات تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الابداعية وتزيد من ممارستهم للأعمال الثقافية المختلفة التي تتمثل بالكتابة والتمثيل وغيرها من المجالات.
بدوره، أوضح المدرب الدكتور إبراهيم العدرا، أهمية التدريب على التفكير والإبداع كمنهج للعمل ومدخل الى التثقيف، مؤكدا أن أساسيات الدورة تساهم في تعليم الشباب الطرق الجديدة والمستحدثة للتفكير خارج الصندوق، وتغيير الأنماط التقليدية في التفكير والتحليل والتطبيق التي لا تتناسب مع مجريات الحياة الديناميكية المتغيرة.
--(بترا)
ج ب/أ أ/رق
13/09/2023 14:11:03
MENAFN13092023000117011021ID1107062642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.