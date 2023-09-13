دورة تدريبية في مادبا عن مهارات التفكير والإبداع الثقافي

مادبا 13 أيلول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة مادبا، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "التفكير والإبداع الثقافي"، بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات، حيث تعتبر مهارات التفكير مطلبا أساسيا لتنمية المهارات الابداعية وممارسة العمل الثقافي.

وأشار إلى أن الدورة تشتمل على توعية وتدريب الشباب في مجالات التفكير المتعددة، وخطوات وطرق الإبداع المختلفة لزيادة المهارات والممارسة في تحسين طرق الإبداع وربطها بالثقافة المجتمعية والواقع العملي لحياتهم وادوارهم كفاعلين في المجتمع.

من جهته، أكد منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، أن هذه الدورات تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الابداعية وتزيد من ممارستهم للأعمال الثقافية المختلفة التي تتمثل بالكتابة والتمثيل وغيرها من المجالات.

بدوره، أوضح المدرب الدكتور إبراهيم العدرا، أهمية التدريب على التفكير والإبداع كمنهج للعمل ومدخل الى التثقيف، مؤكدا أن أساسيات الدورة تساهم في تعليم الشباب الطرق الجديدة والمستحدثة للتفكير خارج الصندوق، وتغيير الأنماط التقليدية في التفكير والتحليل والتطبيق التي لا تتناسب مع مجريات الحياة الديناميكية المتغيرة.

--(بترا)

ج ب/أ أ/رق

13/09/2023 14:11:03