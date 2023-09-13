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مبادرة في جرش لمحاربة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية

9/13/2023 2:35:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 13 أيلول (بترا)- أطلق مجلس محافظة جرش مبادرة "لن نشارك" في جميع المناسبات التي يتخللها ظاهرة إطلاق العيارات النارية بحضور العين مفلح الرحيمي الحراحشة و المحافظ الدكتور فراس الفاعور ومدير الشرطة وعدد من رؤساء بلديات المحافظة وأعضاء مجلس محافظة جرش.
وقال رئيس المجلس رائد العتوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المبادرة جاءت من منطلق ضرورة تنفيذ القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح بهدف الوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.
واكد العتوم، أهمية التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح و تعميم المبادرة التي تهدف إلى محاربة هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى مقاطعة جميع المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق العيارات النارية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين يقومون بهذه التصرفات.
--(بترا)
ع. ف/أ أ/ف ق
13/09/2023 14:07:35

MENAFN13092023000117011021ID1107062641

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