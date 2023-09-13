مبادرة في جرش لمحاربة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية

مبادرة في جرش لمحاربة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية
التاريخ
9/13/2023 2:35:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 13 أيلول (بترا)- أطلق مجلس محافظة جرش مبادرة "لن نشارك" في جميع المناسبات التي يتخللها ظاهرة إطلاق العيارات النارية بحضور العين مفلح الرحيمي الحراحشة و المحافظ الدكتور فراس الفاعور ومدير الشرطة وعدد من رؤساء بلديات المحافظة وأعضاء مجلس محافظة جرش.
وقال رئيس المجلس رائد العتوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المبادرة جاءت من منطلق ضرورة تنفيذ القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح بهدف الوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.
واكد العتوم، أهمية التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح و تعميم المبادرة التي تهدف إلى محاربة هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى مقاطعة جميع المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق العيارات النارية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين يقومون بهذه التصرفات.
--(بترا)
ع. ف/أ أ/ف ق
13/09/2023 14:07:35
MENAFN13092023000117011021ID1107062641
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