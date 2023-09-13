اتحاد الجامعات العربية يشارك بالمؤتمر العربي حول التعليم العالي والتنمية المستدامة
التاريخ
9/13/2023 2:35:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، بفعاليات المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة الذي عقد في مصر أخيرا بعنوان "دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد سلامة خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية أهمية العمل العربي المشترك لتلبية أهداف التنمية التي تحتاجها المجتمعات العربية.
ودعا سلامة، وفق بيان صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، إلى عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المتعددة لتعظيم جهودها في مواجهة التحديات المستجدة، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى مركزية العلم في مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين في مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.
ولفت إلى توصيات المؤتمر العربي الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالي بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.
وقدم عدد من رؤساء الجامعات العربية عروضًا حول تجارب جامعاتهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش فعاليات الافتتاح، سلم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، درعا تذكاريا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور الذي افتتح المؤتمر، وإلى أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة.
--(بترا)
س ص
13/09/2023 13:58:51
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