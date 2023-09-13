عمان 13 أيلول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، بفعاليات المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة الذي عقد في مصر أخيرا بعنوان "دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد سلامة خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية أهمية العمل العربي المشترك لتلبية أهداف التنمية التي تحتاجها المجتمعات العربية.

ودعا سلامة، وفق بيان صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، إلى عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المتعددة لتعظيم جهودها في مواجهة التحديات المستجدة، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى مركزية العلم في مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين في مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.

ولفت إلى توصيات المؤتمر العربي الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالي بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.

وقدم عدد من رؤساء الجامعات العربية عروضًا حول تجارب جامعاتهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، سلم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، درعا تذكاريا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور الذي افتتح المؤتمر، وإلى أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة.

--(بترا)

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13/09/2023 13:58:51