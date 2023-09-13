افتتاح حديقة الحسن بن طلال للعلوم في الشوبك

الشوبك 13 أيلول (بترا) دعاء الطويسي- مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، افتتح الدكتور عدنان بدران اليوم الأربعاء، حديقة الحسن بن طلال للعلوم في الشوبك، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلدية الشوبك الجديدة وبرنامج إرادة.

ويأتي إنشاء الحديقة بمبادرة من وحدة جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، تكريما لسمو الأمير الحسن بن طلال، وعرفاناً بجهود سموه الدؤوبة والحثيثة

في دعم العلم والتميز والإبداع.

وتستهدف الحديقة الطلاب بأعمار 6- 14 عاما، للاطلاع عن كثب على التطبيقات العلمية فيها بهدف تجسيد المعارف النظرية من خلال هذه النماذج والتجارب التطبيقية بشكل مبسط وجعلها أكثر وضوحاً وألفة بعيداً عن أسلوب التلقين ولحث الطلبة على التفكير والإبداع.

وتحتوي الحديقة على عدة أجنحة منها "أمواج الصوت، جناح المياه، جناح الاهتزازات وجناح الشمس والطاقة الحرارية".

وقال الدكتور بدران خلال الافتتاح، إن إنشاء الحديقة في الشوبك جاء لتقريب العلوم من أفكار الطلبة ضمن منهجية تفكير الطالب لتنمية الاستقصاء والتساؤل واكتشاف المجهول، مبينا ان الحديقة تعرض للاكتشافات العلمية التي أدت إلى تغيير في سبل الحياة وطرائق المعيشة وتوفير السلع والمواد الجديدة وبناء البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الحديقة العلمية دورها في تقريب الطلبة للعلوم والتكنولوجيا، وتجسير المعرفة بين العلم والطالب، وأن تلعب دورا هاما في نشر العلوم بين أبناء المجتمع، لبناء أردن الحضارة والثقافة الذي يعتمد على الذات.

من جهته، قال أمين عام المجلس الدكتور عبدالله الموسى، إن المجلس يسعى إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير وتقديم الدعم المالي وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، إضافة لدعم الإبداع والريادة والإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية لمنتجات وأعمال تجارية.

وأشار الموسى إلى أهمية ضمان ديمومة هذه الحديقة من قبل وزارة التربية والتعليم وبلدية الشوبك، حيث أن مرحلة العمل على استمراريتها تفوق في الأهمية مرحلة الإنشاء.

بدوره، أوضح رئيس بلدية الشوبك الدكتور عادل الرفايعة، أن افتتاح الحديقة، جاء نتيجة مبادرة من قبل وحدة جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلدية الشوبك وبرنامج إرادة، لافتا إلى أن بلدية الشوبك تعمل بكل ما يلزم لإدارة هذا الصرح العلمي المميز.

وحضر الافتتاح عدد من مسؤولي المنطقة ووجهاء وشيوخ المدينة وطلبة من مدارس اللواء.

--(بترا)

دط/ أ أ/اح

13/09/2023 13:44:01