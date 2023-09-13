افتتاح حديقة الحسن بن طلال للعلوم في الشوبك
التاريخ
9/13/2023 2:35:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الشوبك 13 أيلول (بترا) دعاء الطويسي- مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، افتتح الدكتور عدنان بدران اليوم الأربعاء، حديقة الحسن بن طلال للعلوم في الشوبك، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلدية الشوبك الجديدة وبرنامج إرادة.
ويأتي إنشاء الحديقة بمبادرة من وحدة جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، تكريما لسمو الأمير الحسن بن طلال، وعرفاناً بجهود سموه الدؤوبة والحثيثة
في دعم العلم والتميز والإبداع.
وتستهدف الحديقة الطلاب بأعمار 6- 14 عاما، للاطلاع عن كثب على التطبيقات العلمية فيها بهدف تجسيد المعارف النظرية من خلال هذه النماذج والتجارب التطبيقية بشكل مبسط وجعلها أكثر وضوحاً وألفة بعيداً عن أسلوب التلقين ولحث الطلبة على التفكير والإبداع.
وتحتوي الحديقة على عدة أجنحة منها "أمواج الصوت، جناح المياه، جناح الاهتزازات وجناح الشمس والطاقة الحرارية".
وقال الدكتور بدران خلال الافتتاح، إن إنشاء الحديقة في الشوبك جاء لتقريب العلوم من أفكار الطلبة ضمن منهجية تفكير الطالب لتنمية الاستقصاء والتساؤل واكتشاف المجهول، مبينا ان الحديقة تعرض للاكتشافات العلمية التي أدت إلى تغيير في سبل الحياة وطرائق المعيشة وتوفير السلع والمواد الجديدة وبناء البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الحديقة العلمية دورها في تقريب الطلبة للعلوم والتكنولوجيا، وتجسير المعرفة بين العلم والطالب، وأن تلعب دورا هاما في نشر العلوم بين أبناء المجتمع، لبناء أردن الحضارة والثقافة الذي يعتمد على الذات.
من جهته، قال أمين عام المجلس الدكتور عبدالله الموسى، إن المجلس يسعى إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير وتقديم الدعم المالي وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، إضافة لدعم الإبداع والريادة والإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية لمنتجات وأعمال تجارية.
وأشار الموسى إلى أهمية ضمان ديمومة هذه الحديقة من قبل وزارة التربية والتعليم وبلدية الشوبك، حيث أن مرحلة العمل على استمراريتها تفوق في الأهمية مرحلة الإنشاء.
بدوره، أوضح رئيس بلدية الشوبك الدكتور عادل الرفايعة، أن افتتاح الحديقة، جاء نتيجة مبادرة من قبل وحدة جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلدية الشوبك وبرنامج إرادة، لافتا إلى أن بلدية الشوبك تعمل بكل ما يلزم لإدارة هذا الصرح العلمي المميز.
وحضر الافتتاح عدد من مسؤولي المنطقة ووجهاء وشيوخ المدينة وطلبة من مدارس اللواء.
--(بترا)
دط/ أ أ/اح
13/09/2023 13:44:01
MENAFN13092023000117011021ID1107062639
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