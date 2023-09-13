إصدار جدول مباريات دوري الشباب تحت سن 19 لكرة القدم

إصدار جدول مباريات دوري الشباب تحت سن 19 لكرة القدم
التاريخ
9/13/2023 2:35:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية النخبة لموسم 2023/2024، والذي ينطلق يوم 20 الحالي.
ويشارك في بطولة الدوري، أندية الرمثا، الحسين، الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، الأهلي، شباب الأردن، اليرموك، عمان FC، سحاب، البقعة، وعجلون.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة تحت سن 19، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة ببطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك ببطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
--(بترا)
خ خ/ف ق
13/09/2023 13:18:32
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