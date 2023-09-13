إصدار جدول مباريات دوري الشباب تحت سن 19 لكرة القدم

عمان 13 أيلول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية النخبة لموسم 2023/2024، والذي ينطلق يوم 20 الحالي.

ويشارك في بطولة الدوري، أندية الرمثا، الحسين، الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، الأهلي، شباب الأردن، اليرموك، عمان FC، سحاب، البقعة، وعجلون.

وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة تحت سن 19، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة ببطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك ببطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

--(بترا)

خ خ/ف ق

13/09/2023 13:18:32