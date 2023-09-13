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مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

9/13/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2404.
وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 5.3 مليون سهم، موزعة على 2597 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر /أ م/ف ق
13/09/2023 13:12:17

MENAFN13092023000117011021ID1107062636

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