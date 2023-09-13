قطر: اختتام مؤتمر الأمناء العامين للبرلمانات العربية

الدوحة 13 أيلول (بترا)- اختتمت بالدوحة اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد على مدى يومين، تحت شعار "‏‏‏الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

وشارك الأردن في أعمال المؤتمر بوفد رسمي ممثلا لمجلس النواب، برئاسة مساعد أمين عام المجلس لشؤون التشريع والرقابة البرلمانية، حكم الحلاحلة.

والتقى الحلاحلة على هامش المؤتمر، عددا من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، وبحث معهم التعاون البرلماني العربي وسبل تعزيزه.

وبحث المشاركون في المؤتمر عددا من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، ونتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية.

واعتبرت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري، حمدة بنت حسن السليطي، المؤتمر منبرا من المنابر المُهمة الهادفة إلى تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، ومُعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وشددت السليطي على ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية في مختلف المجالات، مشيرة الى ما يشهده العالم العربي من توترات وعدم استقرار في بعض ربوعه، وعلى رأسها تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بسبب الممارسات العنصرية والعدوانية للكيان المحتل وحكومته المتطرفة التي تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على زعزعة دول المنطقة بأسرها.

ودعت الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الوطنية والدولية المُختلفة لاتخاذ موقف جاد وحازم ضد الاعتداءات الوحشية المُتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى القطري، الدكتور أحمد الفضالة، إن الجمعية لا تزال تمضي قُدُمًا في استكمال إجراءات عضويتها بصفة مُراقب في الاتحاد البرلماني الدولي.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

13/09/2023 13:07:38