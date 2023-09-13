رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

عمان 13 أيلول (بترا)- بعث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برقية تعزية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي.

وأعرب رئيس في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم، وعموم الشعب الليبي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

--(بترا)

ف ج

13/09/2023 13:16:15