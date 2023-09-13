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الادارة المحلية: ورشة لتحديث الخطة الاستراتيجية للنفايات الصلبة

9/13/2023 2:35:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 13 أيلول (بترا)- عقدت وزارة الإدارة المحلية من خلال ذراعها البيئي مديرية ادارة النفايات الصلبة ورشة عمل مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات المعنية لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015.
وأكدت مديرة مديرية النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة رائدة العوران خلال الورشة أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة للتطورات المحلية والعالمية، مشيرة الى أهمية الخروج بخطة استراتيجية شاملة ومتكاملة تلبي كافة الاحتياجات.
وقال المستشار والخبير البيئي المهندس عمار أبو ضريس، رئيس فريق الدعم الفني من الجهة الاستشارية لمراجعة الاستراتيجية، إن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على تحديد الأدوار وتوزيع المهام وربط الأهداف التشغيلية بالأداء الذي يعتمد على النظر إلى النفايات على أنها مورد يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع الهام.
وأكد أهمية الجوانب البيئية وانعكاسها على المجتمع والتنمية المستدامة ما يستوجب تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغة بعض المفاهيم وربطها بالاقتصاد والرؤية العالمية الجديدة.
وتم خلال الورشة تقديم عرض عن الأنشطة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015 من خلال قسم ادارة وتخطيط النفايات قدمته المهندسة جمانه العبادي استعرضت فيه نسب الإنجاز التي تحققت خلال سبعة سنوات من اطلاقها.
يشار إلى أن مديرية النفايات الصلبة بالوزارة تتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم من باب توزيع المهام ودمج الخبرات والتنسيق لوضع خطة استراتيجية شاملة تضع الأردن في مسار الدول المتقدمة في النظام البيئي.
--(بترا)
ن ع/اح
13/09/2023 12:35:11

MENAFN13092023000117011021ID1107062633

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