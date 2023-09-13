تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مولدوفا

عمان 13 أيلول (بترا) - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير جمهورية مولدوفا غير المقيم لدى المملكة ديمتري كرويتور، سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وبحسب بيان الغرفة، اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان أهمية التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، وأكدا أهمية دور السفارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص بين البلدين.

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، إن المبادلات التجارية بين البلدين متواضعة، مشيرا إلى ان عدم وجود خطوط طيران مباشرة، أو شحن جوي وبحري من جهة، وعدم سهولة الحصول على التأشيرات لدخول جمهورية مولدوفا من جهة أخرى من شأنه التأثير سلبا على حركة النشاط التجاري وحركة الأفراد بين البلدين.

وأكد ضرورة العمل على استغلال الفرص والمجالات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري وبذل الجهود لتعزيزها، والتعاون في المجالات السياحية، حيث تزخر البلدان بالمعالم الأثرية والسياحية، خصوصا السياحة الدينية في الأردن.

وأشار الخطيب إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم ما بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية مولدوفا قبل نهاية العام الحالي، كخطوة أولى لتعزيز الشراكة بين القطاع التجاري في البلدين وجعلها فاعلة وملموسة على أرض الواقع ما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.

من جانبه، قال السفير كرويتور، إن بلاده التي تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا، تؤمن بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما بقطاعات السياحة والزراعة، مؤكدا ان بلاده تشتهر أيضا بخصوبة التربة فيها حيث أنها تقوم بتصدير القمح والذرة وأغلب المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه.

وأوضح السفير اهتمام السفارة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لتسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم والمساهمة في تبادل المعلومات الاقتصادية وتوفير قاعدة بيانات للسلع التجارية بين البلدين، لافتا الى أن القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لتنشيط الحركة التجارية.

بدورهما، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية، خلال حضورهما اللقاء، استعداد الغرفة لتعميم أي فرص تجارية متوفرة في جمهورية مولدوفا على منتسبيها والتشبيك مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشارا إلى أهمية تبادل الوفود التجارية للتعرف على الفرص الواعدة والترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بما يعود بالفائدة على البلدين، والتركيز على قطاعات محددة يبنى عليها قصص النجاح والتوسع في قطاعات تجارية أخرى.

وشددا على أهمية التعاون في المجال السياحي، وأشارا الى استعداد الغرفة للتنسيق مع القطاع السياحي في الأردن لعمل برامج سياحية بأسعار مناسبة للمجموعات السياحية في جمهورية مولدوفا للاطلاع على المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

من جانبه، لفت مدير عام الغرفة هشام الدويك، خلال اللقاء الذي حضرته القنصل في سفارة مولدوفا فيكتوريا بودي والقنصل الفخري لجمهورية مولدوفا في المملكة مازن طنطش، إلى فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وآفاق تعزيزها في العديد من القطاعات الواعدة.

-- (بترا)

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13/09/2023 12:30:02