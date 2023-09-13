الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة ويواصل إغلاق مداخل نابلس

رام الله 13 أيلول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ14 الى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في الضفة، حيث فتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال، اليوم، تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومحيطها.

وأشارت محافظة نابلس الى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة وأغلقت الطرق الفرعية المحيطة ببلدتي حوارة وبيتا جنوب نابلس، كما أغلقت حاجز بيت فوريك المدخل الوحيد لقريتي بيت فوريك وبين دجن شرق نابلس، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين والطلبة.

يذكر ان الاحتلال يشدد من إجراءاته منذ مساء أمس الثلاثاء، على الحواجز المحيطة بنابلس بعد إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

13/09/2023 12:01:47