الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة ويواصل إغلاق مداخل نابلس

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة ويواصل إغلاق مداخل نابلس
التاريخ
9/13/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 13 أيلول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ14 الى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في الضفة، حيث فتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال، اليوم، تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومحيطها.
وأشارت محافظة نابلس الى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة وأغلقت الطرق الفرعية المحيطة ببلدتي حوارة وبيتا جنوب نابلس، كما أغلقت حاجز بيت فوريك المدخل الوحيد لقريتي بيت فوريك وبين دجن شرق نابلس، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين والطلبة.
يذكر ان الاحتلال يشدد من إجراءاته منذ مساء أمس الثلاثاء، على الحواجز المحيطة بنابلس بعد إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
13/09/2023 12:01:47
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