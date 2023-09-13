عمان 13 أيلول (بترا) - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات ورئيسة الجمعية سهير عبدالقادر، سيتم التعاون والتنسيق المستمر في تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح والسيلياك.

وقال مهيدات خلال توقيع المذكرة إن المذكرة جاءت انطلاقاً من السعي المشترك للمؤسسة والجمعية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة حيث تتضمن التعاون المشترك في مجال توعية مستهلكي الأغذية الخاصة بمرضى حساسية القمح وتوعية الكوادر العاملة بإنتاج هذه الأغذية.

وأضاف أن المذكرة ستسهم في التعاون على إعداد البرامج المناسبة المتعلقة بخدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح وإعداد أدلة عمل وكتيبات إرشادية وإجراءات عمل معيارية للمنشآت التي تقدم خدمة الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح و السيلياك.

من جهتها، قالت عبد القادر إن الهدف من المذكرة هو توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح والسيلياك من خلال تبادل الخبرات وتفعيل الشراكة الثنائية لضمان تداول غذاء آمن لهذه الشريحة التي تشكل ما يزيد عن 2 بالمئة من المجتمع.

وأضافت أن المذكرة تولي اهتماما كبيرا لتوعية وتثقيف الكوادر العاملة في إنتاج المنتجات الغذائية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك بأسس التصنيع الجيد وفق المعايير العالمية وعقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في هذا المجال.

-- (بترا)

ع د/اص/ب ط

13/09/2023 11:59:14