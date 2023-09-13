مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء وأصدقاء مرضى حساسية القمح والسيلياك
التاريخ
9/13/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات ورئيسة الجمعية سهير عبدالقادر، سيتم التعاون والتنسيق المستمر في تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح والسيلياك.
وقال مهيدات خلال توقيع المذكرة إن المذكرة جاءت انطلاقاً من السعي المشترك للمؤسسة والجمعية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة حيث تتضمن التعاون المشترك في مجال توعية مستهلكي الأغذية الخاصة بمرضى حساسية القمح وتوعية الكوادر العاملة بإنتاج هذه الأغذية.
وأضاف أن المذكرة ستسهم في التعاون على إعداد البرامج المناسبة المتعلقة بخدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح وإعداد أدلة عمل وكتيبات إرشادية وإجراءات عمل معيارية للمنشآت التي تقدم خدمة الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح و السيلياك.
من جهتها، قالت عبد القادر إن الهدف من المذكرة هو توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح والسيلياك من خلال تبادل الخبرات وتفعيل الشراكة الثنائية لضمان تداول غذاء آمن لهذه الشريحة التي تشكل ما يزيد عن 2 بالمئة من المجتمع.
وأضافت أن المذكرة تولي اهتماما كبيرا لتوعية وتثقيف الكوادر العاملة في إنتاج المنتجات الغذائية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك بأسس التصنيع الجيد وفق المعايير العالمية وعقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في هذا المجال.
-- (بترا)
ع د/اص/ب ط
13/09/2023 11:59:14
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