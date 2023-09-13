الاتحاد يتصدر دوري الناشئات بعد ختام الجولة السادسة

عمان 13 أيلول (بترا) - واصل فريق نادي الاتحاد صدارته للدوري النسوي للناشئات تحت سن 16 لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري، الذي تقام منافساته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري النخبة التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء، تفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 1-0، فيما تغلب عمان أف سي على الراية 3-0.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، متقدماً عن الأرثوذكسي وعمان أف سي 10 نقاط، ثم الاستقلال 3، والراية أخيراً دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة، عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الأرثوذكسي مع عمان أف سي، فيما يواجه الاتحاد نظيره الاستقلال، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت 16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

13/09/2023 11:48:27