العقبة: ورشة للتعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر وخليج عدن
التاريخ
9/13/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 13 أيلول (بترا) -أمين المعايطة- نظمت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة الاتصال الوطنية الأولى للتعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال المستشار الفني لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان خلال الورشة، إن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة للمحافظة على الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين السلطة والهيئة الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف لحماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأكد سليمان، أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر.
واستهدفت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين، فئات وشرائح متعددة من أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والإعلاميين والجمعيات التطوعية في العقبة بهدف رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة المواطنين بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد العرضي وحماية المخزون السمكي وتجمعات الأسماك ومواقع تفريخها على الساحل الأردني لخليج العقبة.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تنفذه الهيئة الإقليمية بدعم من البنك الدولي وتشارك في تنفيذه على المستوى الوطني في الأردن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمحمية العقبة البحرية، وتهدف إلى التعريف بالمشروع وأهدافه بالإضافة للتعريف بمصطلحات الصيد الجائر وغير المنظم وغير القانوني، والصيد العرضي وتأثيره على تجمعات الأسماك ومواقع تفريخها والمخزون السمكي بشكل عام.
-- (بترا)
ا م/أ أ/ب ط
13/09/2023 11:46:36
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