العقبة 13 أيلول (بترا) -أمين المعايطة- نظمت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة الاتصال الوطنية الأولى للتعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المستشار الفني لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان خلال الورشة، إن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة للمحافظة على الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين السلطة والهيئة الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف لحماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأكد سليمان، أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر.

واستهدفت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين، فئات وشرائح متعددة من أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والإعلاميين والجمعيات التطوعية في العقبة بهدف رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة المواطنين بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد العرضي وحماية المخزون السمكي وتجمعات الأسماك ومواقع تفريخها على الساحل الأردني لخليج العقبة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تنفذه الهيئة الإقليمية بدعم من البنك الدولي وتشارك في تنفيذه على المستوى الوطني في الأردن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمحمية العقبة البحرية، وتهدف إلى التعريف بالمشروع وأهدافه بالإضافة للتعريف بمصطلحات الصيد الجائر وغير المنظم وغير القانوني، والصيد العرضي وتأثيره على تجمعات الأسماك ومواقع تفريخها والمخزون السمكي بشكل عام.

-- (بترا)

ا م/أ أ/ب ط

13/09/2023 11:46:36