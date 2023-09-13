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المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية يشارك في بطولة سوريا

9/13/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا) - غادر وفد المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية عمان، اليوم الأربعاء، متوجها إلى مدينة اللاذقية السورية، للمشاركة في البطولة الودية التي يقيمها الاتحاد السوري، بمشاركة منتخبات دول سوريا والعراق ولبنان إضافة إلى الأردن.
ويشارك منتخب الرجال في هذه البطولة بعد أن تعذر سفر المنتخب الوطني للسيدات، حيث يمثل الأردن في هذه البطولة اللاعبين، احمد العواملة وراشد العلوان وياسر مجاهد وخالد أبو مشرف.
ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد ركان الرواشدة، ويضم الإداري سامي المحاسنة، والمعالج صهيب الخطيب، والمعد البدني عبدالفتاح السيد.
والتقى نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، بوفد المنتخب الوطني خلال التدريب الذي أقيم أمس الثلاثاء، على ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب، حيث أكد ضرورة أن يظهر المنتخب بالصورة المثالية كما تعودنا في البطولات الماضية، لافتا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد بالكرة الطائرة الشاطئية وإعداد اللاعبين حتى يكونوا جاهزين لخوض البطولات الرسمية المقبلة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
13/09/2023 11:43:40

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