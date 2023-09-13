المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية يشارك في بطولة سوريا

المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية يشارك في بطولة سوريا
التاريخ
9/13/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - غادر وفد المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية عمان، اليوم الأربعاء، متوجها إلى مدينة اللاذقية السورية، للمشاركة في البطولة الودية التي يقيمها الاتحاد السوري، بمشاركة منتخبات دول سوريا والعراق ولبنان إضافة إلى الأردن.
ويشارك منتخب الرجال في هذه البطولة بعد أن تعذر سفر المنتخب الوطني للسيدات، حيث يمثل الأردن في هذه البطولة اللاعبين، احمد العواملة وراشد العلوان وياسر مجاهد وخالد أبو مشرف.
ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد ركان الرواشدة، ويضم الإداري سامي المحاسنة، والمعالج صهيب الخطيب، والمعد البدني عبدالفتاح السيد.
والتقى نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، بوفد المنتخب الوطني خلال التدريب الذي أقيم أمس الثلاثاء، على ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب، حيث أكد ضرورة أن يظهر المنتخب بالصورة المثالية كما تعودنا في البطولات الماضية، لافتا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد بالكرة الطائرة الشاطئية وإعداد اللاعبين حتى يكونوا جاهزين لخوض البطولات الرسمية المقبلة.
-- (بترا)
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13/09/2023 11:43:40
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