رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يلتقي طالبات الراهبات الوردية

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يلتقي طالبات الراهبات الوردية
التاريخ
9/13/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - استعرض رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور عمر النبر، مسيرة الحياة السياسية والتشريعية في المملكة وآلية عمل مجلس النواب.
ولفت النبر، خلال لقائه وفدا من طالبات مدرسة الراهبات الوردية، إلى آليات عمل اللجان النيابية، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها قبيل إقرارها.
وأكد أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير وتحديث المنظومة السياسية، من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية.
وفي نهاية اللقاء أجاب النبر، على أسئلة واستفسارات الحضور.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
13/09/2023 11:40:00
MENAFN13092023000117011021ID1107062626
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