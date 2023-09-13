رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يلتقي طالبات الراهبات الوردية

عمان 13 أيلول (بترا) - استعرض رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور عمر النبر، مسيرة الحياة السياسية والتشريعية في المملكة وآلية عمل مجلس النواب.

ولفت النبر، خلال لقائه وفدا من طالبات مدرسة الراهبات الوردية، إلى آليات عمل اللجان النيابية، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها قبيل إقرارها.

وأكد أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير وتحديث المنظومة السياسية، من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية.

وفي نهاية اللقاء أجاب النبر، على أسئلة واستفسارات الحضور.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

13/09/2023 11:40:00