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أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالأردن في دورتها الـ 34

9/13/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 13 أيلول (بترا)- تحتفي مهرجان أيام قرطاج السينمائية بالأردن في دورتها الرابعة والثلاثين التي ستقام من 28 تشرين الأول إلى الرابع من تشرين الثاني المقبلين.
وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم الأربعاء، إن أيام قرطاج السينمائية ستخصص "سينما تحت المجهر 2023 " للأردن صاحبة التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل ديناميكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها.
ومن المنتظر أن تحتفي الدورة الرابعة والثلاثون من المهرجان الى جانب الأردن، بالسنغال الذي سيحل ضيف شرف بحضور الوفود الرسمية، كما سيتخلل المهرجان تكريمات لوجوه سينمائية، وعروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.
يشار الى ان المسابقات التي يتنافس فيها المهرجان هي، المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة" لأفلام مدارس السينما العربية والأفريقية، قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه "شبكة، تكميل، نقاشات قرطاج وملتقى المواهب".
-- (بترا)
ض ع/أ أ/ب ط
13/09/2023 10:58:34

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