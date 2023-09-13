أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالأردن في دورتها الـ 34

أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالأردن في دورتها الـ 34
التاريخ
9/13/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
تونس 13 أيلول (بترا)- تحتفي مهرجان أيام قرطاج السينمائية بالأردن في دورتها الرابعة والثلاثين التي ستقام من 28 تشرين الأول إلى الرابع من تشرين الثاني المقبلين.
وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم الأربعاء، إن أيام قرطاج السينمائية ستخصص "سينما تحت المجهر 2023 " للأردن صاحبة التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل ديناميكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها.
ومن المنتظر أن تحتفي الدورة الرابعة والثلاثون من المهرجان الى جانب الأردن، بالسنغال الذي سيحل ضيف شرف بحضور الوفود الرسمية، كما سيتخلل المهرجان تكريمات لوجوه سينمائية، وعروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.
يشار الى ان المسابقات التي يتنافس فيها المهرجان هي، المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة" لأفلام مدارس السينما العربية والأفريقية، قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه "شبكة، تكميل، نقاشات قرطاج وملتقى المواهب".
-- (بترا)
ض ع/أ أ/ب ط
13/09/2023 10:58:34
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