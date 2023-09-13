استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين

استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين
التاريخ
9/13/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، رغم ارتفاعه أمام الين.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة عند 104.61، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين الماضي، وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 بالمئة إلى 147.39 مقابل الين.
واستقر اليورو عند 1.0753 دولار، وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
13/09/2023 10:50:43
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