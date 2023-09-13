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استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين

9/13/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، رغم ارتفاعه أمام الين.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة عند 104.61، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين الماضي، وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 بالمئة إلى 147.39 مقابل الين.
واستقر اليورو عند 1.0753 دولار، وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
13/09/2023 10:50:43

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