المستشفيات الخاصة تضع إمكانياتها دعما لجهود الأردن بمساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب
التاريخ
9/13/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - قدمت جمعية المستشفيات الخاصة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل المصالحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التعازي والمواساة للشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، بما أصابهما نتيجة الفيضانات والعواصف التي خلفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات في ليبيا، والزلزال الذي ضرب المغرب.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تضع إمكانياتها دعما لموقف الحكومة الأردنية في الجهود المبذولة لإغاثة الأشقاء في ليبيا والمغرب، لمحاولة التخفيف من معاناتهم جراء هذه الكارثة الإنسانية.
-- (بترا)
ع د/أ م/ب ط
13/09/2023 10:49:27
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