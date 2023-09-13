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المستشفيات الخاصة تضع إمكانياتها دعما لجهود الأردن بمساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب

9/13/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا) - قدمت جمعية المستشفيات الخاصة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل المصالحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التعازي والمواساة للشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، بما أصابهما نتيجة الفيضانات والعواصف التي خلفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات في ليبيا، والزلزال الذي ضرب المغرب.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تضع إمكانياتها دعما لموقف الحكومة الأردنية في الجهود المبذولة لإغاثة الأشقاء في ليبيا والمغرب، لمحاولة التخفيف من معاناتهم جراء هذه الكارثة الإنسانية.
-- (بترا)
ع د/أ م/ب ط
13/09/2023 10:49:27

MENAFN13092023000117011021ID1107062622

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