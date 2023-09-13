تسيّير طائرة إغاثية الى ليبيا بتوجيهات ملكية

عمان 13 أيلول (بترا) - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.

وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لجميع المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وإمدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على إثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".

-- (بترا)

ب ط

13/09/2023 10:56:35