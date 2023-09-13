تسيّير طائرة إغاثية الى ليبيا بتوجيهات ملكية

تسيّير طائرة إغاثية الى ليبيا بتوجيهات ملكية
التاريخ
9/13/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.
وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لجميع المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وإمدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على إثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".
-- (بترا)
ب ط
13/09/2023 10:56:35
MENAFN13092023000117011021ID1107062621
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