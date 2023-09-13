المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام الأقصى وإصابات باقتحام الاحتلال بلدة عناتا بالقدس
التاريخ
9/13/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 13 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، حيث أصيب 24 فلسطينيا بحالات اختناق.
واقتحم المستوطنون بقيادة المتطرف غليك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمنت لهم طريق الاقتحام بدءا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن المستوطنين بقيادة غليك أدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك .
من جهة أخرى، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
13/09/2023 10:42:40
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