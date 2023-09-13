القدس المحتلة 13 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، حيث أصيب 24 فلسطينيا بحالات اختناق.

واقتحم المستوطنون بقيادة المتطرف غليك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمنت لهم طريق الاقتحام بدءا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن المستوطنين بقيادة غليك أدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

يذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك .

من جهة أخرى، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

13/09/2023 10:42:40

