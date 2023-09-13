روسيا: إصابة 24 شخصا بهجوم صاروخي على سيفاستوبول بالقرم

روسيا: إصابة 24 شخصا بهجوم صاروخي على سيفاستوبول بالقرم
التاريخ
9/13/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - اندلع حريق في مصنع للسفن بهجوم صاروخي أوكراني على مدينة "سيفاستوبول" بالقرم، ما أدى إلى إصابة 24 شخصا، وفق ما أفادت السلطات الروسية اليوم الأربعاء.
وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، ذكر حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر "تلغرام"، أن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم صاروخي تصدت له الدفاعات الجوية الروسية وأن حريقا اندلع في الجزء الجنوبي لمصنع "سيفاستوبول" للسفن.
وأشار الى أن الهجوم أسفر عن إصابة 24 شخصا، بينهم 4 في حالة متوسطة الخطورة بحسب المعلومات الأولية.
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إسقاط عدد من الأهداف في أجواء المنطقة الساحلية للمدينة وسمع دوي نحو عشرة انفجارات، وتواصل السلطات الروسية مراقبة الوضع الجوي فوق المدينة.
وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من شباط 2022 ما أسمته "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ولا تزال مستمرة، دون ظهور بوادر على قرب انتهائها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
13/09/2023 10:32:19
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