روسيا: إصابة 24 شخصا بهجوم صاروخي على سيفاستوبول بالقرم

عمان 13 أيلول (بترا) - اندلع حريق في مصنع للسفن بهجوم صاروخي أوكراني على مدينة "سيفاستوبول" بالقرم، ما أدى إلى إصابة 24 شخصا، وفق ما أفادت السلطات الروسية اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، ذكر حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر "تلغرام"، أن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم صاروخي تصدت له الدفاعات الجوية الروسية وأن حريقا اندلع في الجزء الجنوبي لمصنع "سيفاستوبول" للسفن.

وأشار الى أن الهجوم أسفر عن إصابة 24 شخصا، بينهم 4 في حالة متوسطة الخطورة بحسب المعلومات الأولية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إسقاط عدد من الأهداف في أجواء المنطقة الساحلية للمدينة وسمع دوي نحو عشرة انفجارات، وتواصل السلطات الروسية مراقبة الوضع الجوي فوق المدينة.

وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من شباط 2022 ما أسمته "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ولا تزال مستمرة، دون ظهور بوادر على قرب انتهائها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

13/09/2023 10:32:19