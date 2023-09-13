المياه: ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

المياه: ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا
التاريخ
9/13/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية قامت بردم 3 آبار ارتوازية مخالفة في مناطق الرمثا والجيزة والحسا، بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضبط إحدى الحفارات.
وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تم رصد حفارة في منطقة الرمثا تقوم بأعمال حفر مخالف في داخل أحد المنازل حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض ومداهمة الموقع يوم أمس الثلاثاء، وضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالف الحفر وضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع، حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى، ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئرين مخالفين في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان وفي حوض الكرك منطقة الحسا يقومان بضخ المياه لتزويد مزارع، حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت سلطة المياه أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من جميع الأجهزة الرسمية، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع في الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.
-- (بترا)
ي ع/اص/ب ط
13/09/2023 10:10:49
MENAFN13092023000117011021ID1107062618
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