المياه: ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

عمان 13 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية قامت بردم 3 آبار ارتوازية مخالفة في مناطق الرمثا والجيزة والحسا، بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضبط إحدى الحفارات.

وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تم رصد حفارة في منطقة الرمثا تقوم بأعمال حفر مخالف في داخل أحد المنازل حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض ومداهمة الموقع يوم أمس الثلاثاء، وضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالف الحفر وضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع، حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص.

من ناحية أخرى، ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئرين مخالفين في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان وفي حوض الكرك منطقة الحسا يقومان بضخ المياه لتزويد مزارع، حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت سلطة المياه أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من جميع الأجهزة الرسمية، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع في الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.

-- (بترا)

ي ع/اص/ب ط

13/09/2023 10:10:49