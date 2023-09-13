Wednesday, 13 September 2023 11:13 GMT

المياه: ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

9/13/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية قامت بردم 3 آبار ارتوازية مخالفة في مناطق الرمثا والجيزة والحسا، بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضبط إحدى الحفارات.
وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تم رصد حفارة في منطقة الرمثا تقوم بأعمال حفر مخالف في داخل أحد المنازل حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض ومداهمة الموقع يوم أمس الثلاثاء، وضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالف الحفر وضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع، حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى، ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئرين مخالفين في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان وفي حوض الكرك منطقة الحسا يقومان بضخ المياه لتزويد مزارع، حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت سلطة المياه أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من جميع الأجهزة الرسمية، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع في الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.
-- (بترا)
ي ع/اص/ب ط
13/09/2023 10:10:49

MENAFN13092023000117011021ID1107062618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث