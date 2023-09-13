زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي

عمان 13 أيلول (بترا)- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الفرع "وقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكويه وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإقليم كامتشاتكا".

وأضاف المصدر أن خبراء الفرع يقومون حاليا بجمع المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

13/09/2023 09:57:55