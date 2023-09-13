زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي
التاريخ
9/13/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الفرع "وقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكويه وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإقليم كامتشاتكا".
وأضاف المصدر أن خبراء الفرع يقومون حاليا بجمع المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
13/09/2023 09:57:55
MENAFN13092023000117011021ID1107062617
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